Biedenkopfer mit Drogen und verbotenen Waffen?

Aufgrund der zahlreichen einschlägigen Vorverurteilungen regte der Staatsanwalt ein Sachverständigengutachten zur Frage der Unterbringung an. Der forensische Psychiater Rolf Speyer soll mit Einverständnis aller Beteiligten nun während der für Herbst geplanten neuen Verhandlung klären, ob eine Therapie Erfolgsaussichten hat. Möglicherweise, so deutete auch der Vorsitzende Richter Dominik Best an, könnte die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt im Falle einer günstigen Prognose zur Bewährung ausgesetzt werden, sofern der Sachverständige sie grundsätzlich befürworte.