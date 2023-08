Biedenkopf: Radfahrer halten die Freundschaft in Ehren

In den folgenden Jahren wurden alle Partnerstädte gegenseitig mit dem Fahrrad aufgesucht – auch Kecsked in Ungarn sowie Neustadt an der Orla. Bei den Touren war es immer wichtig, die Menschen und ihre Kultur besser kennenzulernen sowie historische Gebäude, Einrichtungen der Neuzeit sowie Einflüsse wahrzunehmen.