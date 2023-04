Biedenkopfs Bürgermeister Jochen Achenbach ist 100 Tage im Amt

Gab es Momente, in denen Sie dachten: Also so habe ich mir das Bürgermeister-Dasein nicht vorgestellt?

Nein. Ich habe noch keine Minute bereut, dass ich mich zur Wahl gestellt habe. Sicherlich ist das Arbeitspensum hoch. Gerade in den Abendstunden und teilweise auch an den Wochenenden. Aber es ist durch diese extreme Vielfalt hochinteressant. Auch die Konstellation, die wir in Biedenkopf in den Gremien haben, trägt dazu bei. Im Magistrat, im Parlament: Da ist ein gutes Miteinander. Vielleicht liegt es – das ist meine These – auch an den wechselnden Mehrheiten, die hier bestehen. Wir haben hier nicht diese Lagerbildung. Hier muss jeder mit jedem können und im Wesentlichen kann jeder mit jedem. Ich glaube, im Ergebnis sind wir da schon sehr, sehr weit gekommen. Natürlich gibt es mal die übliche Stichelei. Und wir sind auch nicht immer alle einer Meinung. Das müssen wir aber auch gar nicht sein. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen. Mir ist wichtig, dass jede Fraktion die Möglichkeit hat, zu den Themen zu sprechen. Ich will die Diskussion.