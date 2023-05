„Blaulichttag“ an der Hinterlandschule

Biedenkopf. Am Freitag, 2. Juni, werden sich von 14 bis 16.30 Uhr verschiedene „Blaulicht-Organisationen“ wie Feuerwehr, THW, DLRG und DRK an der Hinterlandschule (HLS) Biedenkopf vorstellen, von denen einige nicht nur vor Ort sondern auch in Erdbebengebieten helfen. Vormittags finden für die Schüler verschiedene Workshops zu den Themen Brandschutz, Erste Hilfe und DRK-Einsatzberichte für die Jahrgänge 5 bis 10 statt. Nachmittags gibt es eine Fahrzeug- und Geräteschau sowie weitere Aktionen wie eine Tombola, eine Foto-Ecke und einem Flohmarkt. Zudem werden Essen und Getränke verkauft. Der an diesem Tag erzielte Gewinn soll den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien, beziehungsweise entsprechenden dort tätigen Hilfsorganisationen gespendet werden.