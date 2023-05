Blut spenden in Wallau

Biedenkopf-Wallau. Das Deutsche Rote Kreuz ruft erneut zur Blutspende auf. Gelegenheit, Gutes zu tun, gibt es am Montag, 15. Mai, von 16.30 bis 20 Uhr in der Fritz-Henkel-Halle in Wallau. Eine Blutspende findet nach vorheriger Terminvereinbarung statt. Diese ist online möglich auf www.blutspende.de/termine. Alle Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte online auf www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter der Nummer 0800-1194911.