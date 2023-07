Bodo Bach präsentiert „Das Guteste“

Biedenkopf. Robert Treutel alias Bodo Bach nimmt seine Zuschauer am Samstag, 20. Januar 2024, in Biedenkopf mit auf eine verrückte Vergnügungsreise: Der Comedian präsentiert mit „Das Guteste aus 20 Jahren“ das Beste aus seinen acht Bühnenprogrammen. Die Show beginnt um 19.30 Uhr in der Fritz-Henkel-Halle. Karten für die Show von Bodo Bach sind im Internet unter der Adresse www.s-promotion.de (Tickethotline: 06073-722740) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Dort sind Karten von 21 Euro bis 39,20 Euro erhältlich.