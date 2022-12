Bodo Bach präsentiert „Das Guteste aus 20 Jahren“ 

Frankenberg. Bodo Bach nimmt seine Zuschauer am Samstag, 6. Mai 2023, in Frankenberg mit auf eine verrückte Vergnügungsreise durch seine acht Bühnenprogramme. Der bekannte Comedian präsentiert mit „Das Guteste aus 20 Jahren“ das Beste aus 20 Jahren - oder zumindest das bisschen, was er sich davon noch merken konnte. Das Publikum kann sich auf zwei Stunden „prall gefüllt mit garagengepflegten Gebraucht-Gags und natürlich den schönsten Bach- und Lachgeschichten seiner Karriere“ freuen. Die Show beginnt um 19.30 Uhr in der Ederberglandhalle (Einlass ab 18.30 Uhr). Tickets gibt es von 18,60 bis 35,75 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr). Karten sind auf www.s-promotion.de (Tickethotline: 06073-722740) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.