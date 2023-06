„Was wäre unsere Heimat, wenn niemand mehr Tracht tragen und keine Volkslieder mehr gesungen würden?“, wandte sich denn auch Jana Schmidt nach den Auftritten an das Publikum. „Für uns ist es jedenfalls eine Freude und Ehre, die Tracht tragen und tanzen zu dürfen.“ Dem schloss sich auch Bürgermeister Jochen Achenbach (CDU) mit seiner Einschätzung an: „Brauchtum ist nicht uncool, wie vielleicht manch einer denken mag.“ Gerade in einer globalisierten Welt biete es ein Stück Heimat und stifte dadurch Identität, sagte Achenbach. „Wenn wir mehr tanzen würden, wäre die Welt eine andere“, ergänzte er.