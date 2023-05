Breidensteiner Jagdgenossen unterstützen den Waldwegebau

Ein unerfreuliches Thema war der Vandalismus an der Inselhütte am Melsbachweiher. Revierpächter und Besitzer der Hütte Dieter Roßbach erklärte, dass er den Zugang über die Brücke absichtlich nicht verschließen möchte, damit ein jeder dort an der Hütte mal verweilen und die Ruhe genießen könne. Die Hütte werde sogar als Motiv für Hochzeitsbilder genutzt. Doch seit zwei Jahren vermehre sich der Vandalismus an der Hütte, mit eingeschlagenen Fenstern und umgeworfenen Sitzgelegenheiten. Hier werden Spaziergänger darum gebeten, Auffälligkeiten an den Besitzer oder den Jagdvorsteher zu melden.