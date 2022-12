Buchfestival: Stephan Thome und Iris Berben Schirmherren

Die Veranstalter des "Literarischen Frühlings in der Heimat der Brüder Grimm" sind deshalb "zutiefst dankbar und beglückt", dass Stephan Thome sich bereit erklärt hat, vom Frühjahr 2023 an die Schirmherrschaft über dieses Literaturfestival zu übernehmen. Wie die Festival-Leiterin und Journalistin Christiane Kohl mitteilte, tritt der Autor in diesem Ehrenamt die Nachfolge von Friedrich Christian Delius an, der am 30. Mai dieses Jahres in Berlin im Alter von 79 Jahren verstorben war.