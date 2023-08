Bücherkiste braucht Nachschub

Biedenkopf. Die Bücherkiste im Hof vor dem Schenkbarschen Haus-Museum in Biedenkopf hat sich über die Sommerferien erfreulich geleert und müsste neu befüllt werden, berichtet Christoph Kaiser. Er lädt daher alle Leseratten ein - wenn weiterhin so fleißig Bücher geholt werden - einfach zwei oder drei andere Bücher für die Kiste mitzubringen oder die entnommenen Exemplare nach dem Lesen wieder zurückzustellen. Nach Absprache können auch mehr Bücher vorbeigebracht werden, so Kaiser. Unabgesprochen Bücherkisten einfach abzustellen, bittet er zu vermeiden, da sie draußen Regen abbekommen oder Anlass für Vandalismus bieten könnten. Die Bücherkiste ist tagsüber zu erreichen. Abends, nachts und frühmorgens ist das Tor geschlossen.