Bunte Stunde schöner Stimmen

Biedenkopf. Zur „Bunten Stunde schöner Stimmen“ lädt der Fachbereich Musik der Lahntalschule Biedenkopf für kommenden Donnerstag, 13. Juli, in die Aula ein. Ab 19 Uhr stellen sich dort verschiedene Gesangstalente vor – ob im Chor, Ensemble oder als Solisten. So dürfen sich die Besucher über Auftritte der Chorklassenkinder 5b und des Schulchores ebenso freuen, wie über Duette etwa von Bruno Molinaro und Lina Dittmann mit „I see the light“ oder Marlon Leng und Felix Walter mit „Ein bisschen mehr“. Darüber hinaus werden auch eine Reihe Solisten zeigen, welche Stimmvielfalt es an der Schule gibt. Sophie Liebelt etwa covert „Jar of hearts“ von Christina Perry, Enya Mevius wird den „Sleepsong“ von „Nightwish“ performen und auch Carlotta Bach, die schon bei mehreren Konzerten der LTS das Publikum mit ihrem Sopran berührt hat, wird einen Auftritt haben. Der Eintritt zur „Bunten Stunde schöner Stimmen“ ist wie immer kostenfrei. Um eine Spende zur Unterstützung der musikalischen Arbeit an dem Gymnasium, das erst kürzlich als Schule mit musikalischem Schwerpunkt rezertifiziert wurde, wird aber gebeten.