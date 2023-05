Das Biedenkopfer Schloss-Restaurant könnte 2024 wieder öffnen

Der Fußweg zum Biedenkopfer Schloss ist in schlechtem Zustand. Die Autoren der Machbarkeitsstudie fürs Schloss schlagen vor, den Weg nicht nur zu erneuern, sondern auch inhaltlich neu zu gestalten. Infotafeln könnten am Wegesrand stehen. Und Beleuchtung müsste her. (© Susan Abbe)