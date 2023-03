Dekanatskantorei gibt Passionskonzerte

Biedenkopf/Gladenbach. Inmitten von Krisen und Ungewissheiten Trost finden – das ist das Hauptthema der Passionskonzerte der Dekanatskantorei Biedenkopf-Gladenbach. Die 40 Sänger haben sich aus dem ganzen Hinterland zusammengefunden und ein Konzertprogramm zur Passion erarbeitet. Am Samstag, 25. März, gibt die Dekanatskantorei, begleitet von einem Streichensemble unter der Leitung von Johann Lieberknecht, um 18 Uhr in der Stadtkirche Biedenkopf ein Konzert mit Passionsmusik der Spätromantik. Das Konzert ist tags darauf, am Sonntag, 26. März, ebenfalls um 18 Uhr noch einmal in der evangelischen Kirche in Weidenhausen zu hören. Dabei erklingen Werke von Carl Loewe, Josef Rheinberger und Heinrich von Herzogenberg. Im Zentrum steht das „Stabat Mater” von Franz Schubert, in dem die Trauer der Maria am Kreuz Jesu vertont ist. Dazwischen spielen Johann Lieberknecht und Constantin Scholl Orgelwerke von Brahms und Karg-Elert. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.