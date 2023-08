Der Dexbacher Kirmesbaum steht

BIEDENKOPF-DEXBACH. Das Aufstellen des Kirmesbaumes in Dexbach ist an sich schon immer eine Plackerei. In diesem Jahr haben die Burschen aber mit besonders widrigen Umständen zu kämpfen gehabt - denn der stolze 26 Meter hohe Koloss musste im strömenden Regen in die Senkrechte gewuchtet werden.