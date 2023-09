Der Rotary Club startet die 14. Hinterland-Tour

Findet die Tombola wieder statt?

Ja, an jeder Stempelstation können die Teilnehmer gegen eine Spende in den Lostopf greifen. 50 Gewinne stehen zu Beginn der Tour an jeder Station bereit. Darüber hinaus gibt es mehrere Hauptpreise: ein Jugendfahrrad und ein Zwei-Personen-Paddel-Boot. Hinzu kommen weitere Sachpreise. Gewinnen kann sie, wer seinen Namen und eine Telefonnummer auf den Losen - auch auf den Nieten - vermerkt und sie bis 15.30 Uhr abgibt. Die Preise werden um 16 Uhr an der Hauptstation in Biedenkopf verlost.