„Der Sound des Hinterlands“ im Biedenkopfer Hinterlandmuseum 

Am 29. Oktober 1923 wurde in Berlin die erste deutsche Radiosendung ausgestrahlt. Sie war zwar in der Hauptstadt, nicht aber in Biedenkopf oder im Hinterland zu hören. Denn das Hörfunksystem war dazu noch nicht hinreichend ausgebaut. Es dauerte noch einige Zeit, bis die ersten Radiosendungen auch hier zu hören waren und es bedurfte besonderer Anstrengungen: Etwa eines Radioclubs, der 1924 in Biedenkopf gegründet wurde sowie engagierter Lehrkräfte, die mit ihren Schülern nach Frankfurt fuhren und im ganz neuen Medium Rundfunk auftraten. Der Vortrag skizziert die Geschichte des Radios im Hinterland von den einfachen Anfängen über die Maifeiern 1933 bis zur Einweihung des Senders Biedenkopf auf der Sackpfeife 1953. Dabei bezieht Krug auch historische Bild- und Tondokumente der Zeit mit ein. Auch die vielen neu gegründeten Radiogeschäfte und die Auseinandersetzungen um das Jugendheim „Staffelberg“ in Biedenkopf 1969 werden nicht fehlen. Ein kleiner Höhepunkt: Erstmals werden in der Veranstaltung Originalaufnahmen vom Staffelberg 1969 vorgestellt. Aber damit ist die Radio-Geschichte des Hinterlands noch nicht beendet.