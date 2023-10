Zum Stück: Im London des Jahres 1967 fordert ein mysteriöses Tentakelwesen seine Opfer, von der Boulevardpresse als der „Todeskrake aus der Themse“ bezeichnet. Die Ermittlungen von Scotland Yard stagnieren, und der letzte Polizist, der auf den Fall angesetzt wurde, ist zudem spurlos verschwunden. Schließlich nimmt das sehr ungleiche und unfreiwillig zusammengewürfelte Ermittlerteam Brian „The Brain“ Brown und Annie „The Pain“ Higgins den Fall auf. Sie folgen einer Spur, die die beiden quer durch die Londoner Unterwelt und schließlich in die höchsten Kreise der englischen Gesellschaft führt. Das Theater verspricht bei dieser komischen Edgar-Wallace-Hommage eine spannende Geschichte, Action, Wortwitz – und eine „tentakelgeladene Massenszene im spektakulären Finale“. Karten kosten 16 Euro im Vorverkauf oder 18 Euro an der Abendkasse. Die Tickets sind im Vorverkauf ab dem 6. Oktober in der Buchhandlung Stephani (Hainstraße 47) und in der Tourist-Info (Hainstraße 63) in Biedenkopf erhältlich.