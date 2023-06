Der Wolf polarisiert - ein Wolfsberater klärt auf

Thomas Pusch nahm die Einladung gerne an, informierte in zwei Vorträgen über die Aufgaben eines Wolfsberaters und stand im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Wolfsberater sind NABU-Mitglieder, die für die Menschen in ihrer Umgebung, die Fragen zum Wolf haben, wichtige Ansprechpartner sind. Sie setzen sich im und mit dem NABU ehrenamtlich auf vielfältige Weise für den Wolf ein.