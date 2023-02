Die Biedenkopfer Gangtreppe wird jetzt ganz neu

Die Gangtreppe in Biedenkopf ist so marode, dass sie komplett erneuert werden muss. Die Bauarbeiten beginnen am 20. Februar und sollen rund zwei Monate dauern. 350.000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. Das Hermann-Hesse-Gedicht "Stufen", das 2013 im Rahmen eines Kunstprojektes auf die Treppe gebracht wurde, soll auch die neue Gangtreppe wieder schmücken. (© Susan Abbe)