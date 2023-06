Die Biedenkopfer wollen mehr aus ihrer Innenstadt machen

Der neue Busbahnhof in Biedenkopf ist so gut wie fertig. Daneben wirkt das alte Bahnhofsempfangsgebäude heruntergekommen und schäbig. Die Stadt will das Haus sanieren. Denkbar wäre, dort künftig eine Tagespflege oder die Tourist-Info unterzubringen. Die Umsetzbarkeit dieser und noch einiger weiterer Ideen lässt die Stadt gerade in einer Machbarkeitsstudie prüfen. (© Susan Abbe)