Die Breidensteiner wollen weiter für ihre Badestelle kämpfen

Die Badestelle am Baldeneysee in Essen: Nach Starkregen wird die Badestelle automatisch kurzzeitig gesperrt. Wenn in den Tagen danach die Wasserqualität wieder in Ordnung ist, darf die Badestelle wieder öffnen. Der Wasserverband Oberes Lahngebiet hat die Umsetzung dieses Prinzips auch für den Perfstausee geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Aufwand im Vergleich zum Nutzen zu hoch ist. (© Susan Abbe)