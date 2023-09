Die Dexbacher pflegen ihre Traditionen rund um die Kirmes

Am frühen Nachmittag startete Aktionator Stephan Inerle die traditionelle Schnurversteigerung. Als Erstes kam die rote Schnur von Tiziana Weiß für 125 Euro unter den Hammer, den Zuschlag bekam hier Thomas Heck. Weiter ging es mit der orangefarbenen Schnur von Pascale Schneider, welche von Jonas Diehl für 250 Euro ersteigert wurde. Die grüne Schnur von Louisa Sedlaczek ging an Oliver Geier für 170 Euro. Darauf folgte die blaue Schnur von Laetizia Belz, die Daniel Belz für 150 Euro ersteigerte. Die vorletzte Schnur von Christina Groß landete in Niederasphe bei Max Lölkes für 170 Euro. Den Abschluss machte die lilafarbene Schnur von Leana Pfeiffer. Sie ging für 210 Euro an Joshua Thiemig. Den Zuschlag für den Kirmesbaum bekam Andreas Wittkamp. Die von Horst Günther aus Wetter bereitgestellten Blumenkästen wurden ebenfalls versteigert. Der Erlös daraus von 455 Euro wird erneut an die Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder gespendet.