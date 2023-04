Die Wege zum Biedenkopfer Schloss werden immer schlechter

Der Parkplatz „Pfefferacker” in der Biedenkopfer Innenstadt ist tagsüber oft ziemlich voll. Der Kernstadt-Ortsbeirat hatte in den vergangenen Jahren vorgeschlagen, dort sieben bis zehn Kurzzeitparkplätze einzurichten. Bürger, die nur einen kurzen Weg in der Innenstadt zu erledigen haben, könnten so womöglich leichter einen Parkplatz finden. Bisher hat die Stadt den Wunsch des Ortsbeirates aber nicht umgesetzt. (© Susan Abbe)