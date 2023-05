Die Zwei von der Grillstelle bringen hessischen Charme ins Netz

„Vor anderthalb Jahren kamen wir auf die Idee, den Kanal zu starten“, blickt Timo zurück und verrät das Geheimnis hinter der Namensgleichheit zu seinem Kumpel: Matthias ist mit seiner Cousine verheiratet. Wahrend einer Familienfeier seien sie im Gespräch darauf gekommen, dass beide ein Faible für Barbecue haben. „Und da haben wir uns gedacht: Das machen wir jetzt einfach“, beschreibt der 43-Jährige die Geburt jenes Projekts, das inzwischen unter dem Namen „Smells Like Meat Spirit“ firmiert. Sehr frei übersetzt bedeutet das „Es riecht nach dem Geist des Fleisches“ und ist natürlich angelehnt an den „Nirvana“-Song „Smells Like Teen Spirit“. Ein bisschen Rock’n’Roll schwebt über allem, was die Zwei von der Grillstelle anpacken.