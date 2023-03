Dietrich Faber präsentiert sein neues Programm in Biedenkopf

Es wird in dieser neuen Faber-Show also drunter und drüber gehen, doch am Ende fügt sich alles zusammen. Vielleicht ist man dann zwar so schlau wie vorher, doch eines scheint sicher: Menschlich, mitfühlend und positiv zu bleiben, kann jedenfalls niemals schaden. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 16 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Info (Hainstraße 63, Telefon 06461-95010), der Buchhandlung Stephani (Hainstraße 47, Telefon 06461-2188) und Buch & Bild -Christliche Buchhandlung (Schulstraße 1A, Telefon 06461-4340) in Biedenkopf erhältlich. Karten können auch per Mail an aktiv@biedenkopf.de verbindlich reserviert werden. Infos finden sich außerdem unter www.biedenkopf.de.