Biedenkopf-Dexbach. Im Dexbacher Dorfgemeinschaftshaus findet am kommenden Donnerstag, 15. Juni, von 15 bis 18 Uhr das Dorfcafé statt. Der Termin war wegen des Feiertags in der letzten Woche (Fronleichnam) verschoben worden. Ab Juli gibt es das Dorfcafé dann wieder im gewohnten Rhythmus, an jedem zweiten Donnerstag im Monat.