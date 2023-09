DRK Kreisverband Biedenkopf bildet kleine Helden aus

Die Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren lernten in dem vierstündigen Schnupperkurs zum Thema Erste Hilfe viel Neues: Was ist zu tun, wenn man eine Person auffindet, die verletzt ist? Was muss ich sagen, wenn ich den Notruf wähle? Wie geht die stabile Seitenlage? Wo wird ein Warndreieck aufgestellt? Was muss in einem Verbandskasten vorhanden sein? Wie legt man einen Verband an?