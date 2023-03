Dürfen Kinderbuch-Figuren fett sein, Herr Steinhöfel?

In der englischen Neuausgabe der Dahl-Bücher ist aber genau das passiert. Der Verlag will junge Leser vor kulturellen, ethnischen und geschlechtsspezifischen Stereotypen schützen und hat deshalb Wörter wie „fett“ oder „hässlich“ durch freundlichere Adjektive ersetzt. Frauen, die bei Dahl als „Kassiererin“ und „Sekretärin“ arbeiteten, sind nun „Topwissenschaftlerinnen“ und „Geschäftsführerinnen“. Die schwarzen brutalen Monstermaschinen aus „Der fantastische Mister Fox“ sind nicht mehr schwarz. An anderen Stellen wurden ganze Passagen verändert. Hat es solche Eingriffe in das Werk eines Autors auch früher schon gegeben?

Nicht das ich wüsste. Nicht auf diese Weise. Was es gegeben hat, sind Bücherverbrennungen. Das ist auch das, worauf – so befürchte ich – solche Eingriffe letztlich hinauslaufen. Denn Leute, die einen Job daraus machen, solche vermeintlichen Anstößigkeiten zu finden, werden sich nicht mit dem zufrieden geben, was sie jetzt erreichen. Das wird immer weitergedreht. Und so etwas läuft am Schluss auf eine Vernichtung des Wortes oder des physischen Mediums oder – wenn es ganz schlimm kommt – der Verfasser dieser Medien hinaus. Deswegen bin ich ultra-empfindlich bei dieser Debatte. Ich sehe darin wirklich totalitäre Eingriffe in Kunst und Kultur, die ja nicht umsonst unter besonderem Schutz des Grundgesetzes stehen. Auf einmal wird dieser Schutz aufgeweicht und viele machen fröhlich mit. Ich halte das für mehr als bedenklich.