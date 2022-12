Ehepaar Waldhoff leitet christliches Lebenshaus

Die beiden hätten die Tür zu einem neuen Lebensabschnitt durchschritten, begrüßte Gemeindepfarrer Oliver Schönfeld die Festgemeinde in der evangelischen Kirche in Allendorf/Eder: "Gott ist gegenwärtig und öffnet uns immer wieder Türen!", freute er sich darüber, dass die beiden Gottes Ruf gehört hätten. Seit Oktober seien sie nun in ihren neuen Aufgaben tätig, nachdem sie in den vergangenen Jahren bei Berlin gelebt und gearbeitet hätten, unter anderem für die Berliner Stadtmission, sagte Schönfeld.