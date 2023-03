Ehrenamtler geben Einblick in ihre Arbeit

Biedenkopf. Die Beruflichen Schulen Biedenkopf laden für Donnerstag, 23. März, von 8.30 bis 14 Uhr zum „Tag des Ehrenamtes“ ein. An der Veranstaltung, die jetzt zum zweiten Mal stattfindet, werden 13 Vereine beziehungsweise Organisationen teilnehmen, um einen Einblick in das breite Spektrum ehrenamtlicher Arbeit zu geben und junge Menschen dafür zu gewinnen. Neben einem Markt der Möglichkeiten im Foyer der Schule, auf dem sich die Teilnehmer an Ständen vorstellen, werden auch Klassenworkshops angeboten. Mit von der Partie sind unter anderem die Feuerwehr, das DRK und das THW mit Einsatzfahrzeugen.