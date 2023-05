Ehrenamtspauschale bis 30. Juni beantragen

Biedenkopf. Der Kreis fördert auch in diesem Jahr die Ehrenamtsarbeit. Für das ehrenamtliche Engagement wurde dem Magistrat der Stadt Biedenkopf eine Ehrenamtspauschale in Höhe von 13.727 Euro ausgezahlt, informiert die Stadt. Grundsätzlich ist die Förderung unabhängig von der Rechtsform möglich, sodass nicht nur eingetragene Vereine oder Träger Unterstützung finden, sondern auch niedrigschwellige Strukturen wie Netzwerke, Arbeitsgruppen und Initiativen begünstigt werden können, heißt es weiter. Professionelle Träger und Initiativen werden nicht berücksichtigt. Alle Antragsteller erhalten pauschal einen Anteil zu gleichen Teilen. Um am Verteilungsverfahren teilzunehmen, ist ein formloser schriftlicher Antrag bis zum 30. Juni beim Magistrat der Stadt Biedenkopf, Fachbereich III, Hainstraße 63, 35216 Biedenkopf einzureichen. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Ehrenamtspauschale besteht nicht.