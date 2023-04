Eierbacken in Wallau

Biedenkopf-Wallau. Die Burschenschaft „Eintracht“ 1895 Wallau veranstaltet am Samstag, 15. April, wieder ihr traditionelles Eierbacken und lädt die Dorfgemeinschaft ein, gemeinsam mit ihr einzukehren und einen geselligen Abend zu verbringen. Los geht’s ab 18 Uhr in der „Alten Schreinerei“ Schwedler in der Hohen Straße 7. Zuvor werden die Mädels und Burschen ab etwa 14 Uhr durch das Dorf wandern und Eier von den Wallauern einsammeln, sodass für Speis‘ und Trank gesorgt ist.