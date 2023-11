Frankenberg. Modellbahner, Sammler, Liebhaber und Anfänger des Hobbys Modellbau finden sich wieder zur Eisenbahnbörse in Frankenberg ein: Am Sonntag, 19. November, von 10 bis 16 Uhr ist im Philipp Soldan Forum (ehemalige Ederberglandhalle) wieder Kaufen, Tauschen und Verkaufen angesagt. Auf 126 Quadratmetern Ausstellungsfläche halten die Aussteller ein vielfältiges Angebot aller Spurweiten bereit. Zudem gibt es Modellautos und Zubehör. Wer mit dem Hobby Modellbau beginnen möchte, erhält hier Anregungen und Starterpackungen. Ein Lok-Doktor bietet seine Hilfe bei kleineren Reparaturen vor Ort an. Er beantwortet auch Fragen zum Thema Modellbau, digitalem Einstieg und Fahrbetrieb. Im Foyer des Forums wird die Interessengemeinschaft Modellbau des Verkehrsvereins Stadtallendorf ihre mobile Schauanlage aufstellen. Auch Besucher können ihre Modellbahnanlagen anbieten. Interessierte senden eine E-Mail an wopoh63@gmail.com unter Angabe der eigenen Telefonnummer und eventuell eines Fotos des Artikels. Es werden nur Tischgebühren berechnet. Der Eintritt kostet drei Euro. Kinder unter 12 Jahren sind frei.