Endlich kommt der Anbau für die Kita Breidenstein

An der Rückseite der evangelischen Kita in Breidenstein soll ein Anbau entstehen. Die Bauarbeiten haben im März begonnen und sollen Ende 2023 abgeschlossen sein. In die neuen Räume kann dann eine Krippengruppe einziehen. Zwölf zusätzliche Betreuuungsplätze für Kinder unter drei Jahren können geschaffen werden. (© Susan Abbe)