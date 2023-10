Entenrennen beschert sieben Biedenkopfer Kitas je 123 Euro

Ein Betrag, der es den Kindergärten ermögliche auch „zwischendurch“ ohne Budgetzwang etwas zu kaufen, berichtete Gisela Reifert, Leiterin des Kindergartens Wirbelwind. Der Dank des SVE ging auch an die beiden Sponsoren der „Rennenten“ - Manfred Schuppener und Harald Schiebel - die sehr zufrieden mit der „tollen Aktion“ sind und sich mit allen auf das 8. Hinterländer Entenrennen in 2024 freuen, wieder an Fronleichnam, dann am 30. Mai.