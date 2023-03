Erste Hilfe für den Hund

Biedenkopf. Nicht nur Menschen, auch Hunde können sich verletzen. Damit Frauchen und Herrchen den Vierbeiner adäquat und zügig helfen können, bietet der DRK Kreisverband Biedenkopf ein spezielles Angebot zur Versorgung von verletzten und akut erkrankten Hunden an. Der Kurs „Erste Hilfe am Hund“ findet am Samstag, 22. April, von 9 bis 15 Uhr in Biedenkopf (Kottenbachstraße 44) statt. In dem Lehrgang geht es darum, wie man eine Verletzung erkennt, den Hund untersucht, seine Vitalwerte überprüft und ihm hilft. Zudem werden lebensrettende Sofortmaßnahmen, zum Beispiel die Lagerung bei Bewusstlosigkeit geübt und gezeigt, wie sich der Hundebesitzer bei Vergiftungen, Hitze- und Kälteschäden oder einer Magendrehung verhalten sollte. Auch die Wundversorgung ist Teil des Kurses. Die Lehrgangskosten betragen 50 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich. Hunde können zum Üben nach Rücksprache gerne mitgebracht werden. Voraussetzung ist, dass der Vierbeiner vollständig geimpft und sozialverträglich ist. Weitere Infos und Anmeldung auf der Internetseite www.drk-biedenkopf.de/kurse/erste-hilfe/erste-hilfe-am-hund.html.