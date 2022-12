Erster Lichterglanz in Breidenstein

Laut Absprache mit dem Ortsbeirat wurden zwei Sterne und eine Sternschnuppe an der Hauptstraße angebracht. Je eine weitere Sternschnuppe montierte das Trio an den Leuchten am Bürgerhaus und am Kindergarten/Endenbergschule. Möglich wurde die Beleuchtung, weil der Ortsbeirat Fördermittel beantragt hatte, die der Landkreis zur Stärkung der Ortskerne zur Verfügung stellt. 1800 Euro flossen so nach Breidenstein.