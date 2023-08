Evangelische Jugend aus dem Hinterland geht auf Reisen

„Eine tolle Zeit“, so schreibt das Dekanat, hatten auch die Teilnehmer der Freizeit in Südtirol, die die EJUBIG zeitgleich mit der Freizeit im dänischen Humble angeboten hat. Das 13-köpfige Team war mit 52 Teilnehmern in Rodeneck am Eingang des Pustertals in einem eigenen Haus mit Pool zu Hause, der allerdings wegen der kühlen Witterung nicht so oft genutzt werden konnte wie erhofft und erwartet.