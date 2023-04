Extra-Olympiade im FeG-Gemeindehaus

Biedenkopf-Breidenstein . Indoor-Team-Wettkämpfe von Darts über Tischkicker bis Wii-Bowling sind unter anderem zu bewältigen bei der Extra-Olympiade am Sonntag. Und auch „4 gewinnt“, Leitergolf und Domino sind angesagt. Im Rahmen ihres 125-jährigen Gemeindejubiläums lädt die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Breidenstein dazu ein. Los geht es am Sonntag, 30. April, um 17.30 Uhr im Gemeindehaus am Nordhang 2. Jeder ist willkommen und kann sich einzeln oder als Team anmelden. Ob groß oder klein: Jeder kann mitmachen. Einzelspieler können sich vor Ort zu Teams zusammenschließen. Die Anmeldung kann per E-Mail an extra@feg-breidenstein.de erfolgen. Aber auch spontane Mitkämpfer sind willkommen. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Und auch Preise haben die Gewinner zu erwarten. Zudem gibt es einen Input von Pastor Jonas Geil.