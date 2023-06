Frankenberg. „Floristik Fantastik – Ein artistisches Road Musical“ ist am Dienstag, 13. Juni, in Frankenberg Open Air ab 19.30 Uhr auf dem Burgberg zu erleben. Zu der Veranstaltung im Rahmen des Kultursommer Nordhessen bringen Zuschauer ihre eigene Sitzgelegenheit mit. Eine Bewirtung erfolgt ab 18.30 Uhr. Tickets kosten 19 Euro. Das Trio der „Artistokraten“ (Martin van Bracht, Sarah Lindermayer, Thomas Dürrfeld) präsentiert ein Theaterstück unter freiem Himmel, das auf einem zweistöckigen Anhänger stattfindet, mit chinesischem Mast, einem Schlagzeug und einer Seiltänzerin … Handlungsort ist ein Blumenladen, in dem auch Gartenzwerge, Läuse und Blumen zum Leben erweckt werden. Betrieben wird der Marktstand von einem kauzigen Floristen, wirtschaftlich am Leben gehalten wird er von seiner Tochter, der einzigen Angestellten. Und der größenwahnsinnige Lieferant ist gleichzeitig der Liebhaber der Tochter. Verzwickte Verhältnisse. In Kombination von stimmungsvollen Musical-Nummern, Jonglage, Schlagzeug-Sound, Seiltanz und Akrobatik wird die Geschichte der Liebenden erzählt, der Streit zwischen Vater und Tochter und die Auseinandersetzung des Vaters mit Alter und Tod. Tickets und Programm: www.kultursommer-nordhessen.de. Vorverkauf an allen ADticket-Vorverkaufsstellen oder unter 0561-988 393-99.