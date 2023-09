Französisches Theater an der Biedenkopfer Lahntalschule

Biedenkopf. Auf Initiative der Fachschaft Französisch hat das Theater Mandorla an der Lahntalschule in Biedenkopf gastiert. Die Schauspielerin Marina Lahann inszenierte vor einer voll besetzten Aula gekonnt die bekannte Fabel von Jean de la Fontaine „La cigale et la fourmi „– oder auf Deutsch „Die Grille und die Ameise“. Schüler der Jahrgänge 10 und des Leistungskurses Französisch besuchten die Vorstellung, die sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch präsentiert wurde.