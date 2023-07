Frauen erhalten "Sichtbaren Segen von oben"

Dem Panoramaweg folgend, gelangte die Gruppe zu einem "Waldsofa" mit Blick auf den Aartalsee und das Gewerbegebiet. "Gottes Schöpfungswerk und menschliches Gestalten formen das Bild einer Landschaft", sagt Gudrun Stark dazu. Nach einem Gebet von Jörg Zink war auf dem Weg zur Unterführung Zeit, an Menschen in besonderen Situationen zu denken und Gottes Erbarmen dazu zu erbitten. "Am Seeufer angelangt genossen wir die Ruhe und den Frieden, den die ruhige Wasserfläche ausstrahlt", so Gudrun Stark. "Dazu hörten wir ein Segenslied, wie wir auch an anderen Stationen Lieder gehört haben." Und da an dem Tag am Aartalsee das Seefest gefeiert wurde, konnten sich die Frauen am Stand der Kirche bei Pfarrer Rudolph einen "Segen to go" mitnehmen, bevor sie zum Abschluss an der Marienkirche den Tag mit einem Gebet beschlossen.