Freizeithalle Breidenstein: Hausmeister dringend gesucht

Biedenkopf-Breidenstein. Bereits seit 2017 besteht in Breidenstein der Wunsch nach einem Hausmeister für die Freizeithalle. Der Plan, dass ein Verein diese Aufgabe übernimmt, war seinerzeit gescheitert. Dabei hätten die jüngsten Ereignisse einmal mehr gezeigt, wie wichtig es wäre, einen Ansprechpartner für die Halle zu haben, sagte Ortsvorsteher Manfred Schmidt in der Sitzung des Ortsbeirats. Kürzlich sie bei einer Veranstaltung in dem Gebäude nämlich eine Tür so sehr beschädigt worden, dass diese nicht mehr schließe.