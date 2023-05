„Freundestag“ am Pfingstmontag

Allendorf-Osterfeld. Das Lebenshaus in Osterfeld lädt für Pfingstmontag, 29. Mai, zum „Freundestag“ ein. Angesprochen sind alle, die das Lebenshaus und mit ihm verbundene Menschen kennenlernen und treffen möchten. Ab 11 Uhr ist dann für eine Vernissage, für Begegnungen, Musik und einen Gottesdienst geöffnet: Auf die Kleinen warten eine Hüpfburg und Kinderschminken. Die Künstlerin Anne Lacheta eröffnet um 11 Uhr ihre Ausstellung in der Kapelle und wird während des Gottesdienstes live ein Bild malen. Die Predigt übernimmt Matthias Frey, Direktor der Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor in Marburg. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein Kuchenbuffet und mittags werden Bratwürstchen und Brezeln angeboten.