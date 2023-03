Frühlingsausstellung im Schartenhof

Biedenkopf-Eckelshausen. Eine frühlingshafte Ausstellung, in der nicht nur Eierkunst zu sehen ist, sondern auch österliche Dekorationen mit Ziegen, Vögeln, Hasen und anderen figürlichen Wesen aus der Werkstatt der Künstlerin Annemarie Gottfried, öffnet am Freitag, 17. März, um 16 Uhr im Schartenhof in Eckelshausen (Obere Bergstraße 12). Die Ausstellung gewährt Einblick in die Vielfalt der regionalen österlichen Handwerkskunst bis hin zu ornamentalen Erzeugnissen aus Ungarn, Böhmen, Polen, Pakistan sowie der Schweiz und bietet unter anderem handgedruckte Leinenmanufaktur mit floralen Motiven. Außerdem wird eine Wiederauflage der Publikation „Die Möhrenmeiers“ mit Texten von Kristel Krombholz über den Karotten-Alltag der von Annemarie Gottfried (1924-2022) gestalteten Hasen die Herzen der Osterhasenfans höherschlagen lassen. Geöffnet ist an den drei Wochenenden vor Ostern wie folgt: 17. bis 19. März, 24. bis 26. März und 31. März bis 2. April, jeweils freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.