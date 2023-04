Biedenkopf/Marburg. Die Führerscheinstellen des Kreises in Marburg und Biedenkopf bleiben am Montag, 24. April, wegen einer internen Fortbildung geschlossen. Die Führerscheinstellen sind an diesem Tag telefonisch und per E-Mail nicht erreichbar und über das Terminportal ist keine Terminbuchung für eine persönliche Vorsprache an diesem Tag möglich.