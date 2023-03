GEA Food Solutions weiht neues Technologiezentrum in Wallau ein

Im Zentrum des neuen „XLAB”: Die Produktionslinie, mit der Käse in Scheiben geschnitten und dann haltbar in Folie verpackt wird. Zu sehen ist die Rolle mit der Unterfolie, die in der Maschine erwärmt und dann in die Verpackungsform gebracht wird. Im nächsten Schritt werden dann vollautomatisiert die Käsescheiben in die Verpackung eingelegt. Dann wird das ganze mit einer weiteren Folie haltbar versiegelt. (© Susan Abbe)