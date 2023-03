Geflügelzuchtverein Wallau wählt seinen Vorstand

Auch in diesem Jahr wird der Verein mit Unterstützung der Bad Laaspher Geflügelzüchter am 28. und 29. Oktober die Kreisverbandsschau bei den Senioren und der Jugend mit angeschlossener Hauptsonderschau der Reichshühner in der Halle von Weigel-Bedachung in Wallau ausrichten.