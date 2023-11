Geistliche Musik in der Hatzfelder Emmauskapelle

Hatzfeld/Eder. Am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr gastiert das Marburger Ensemble für Alte Musik Saltarello unter der Leitung von Tobias Irmscher in der Hatzfelder Emmauskapelle. Unter dem Titel „Verleih uns Frieden gnädiglich“ erklingen geistliche Werke von Heinrich Schütz (1585-1672). Die Gesangssolisten und Instrumentalisten werden ein- bis achtstimmige Werke dieses Meisters des deutschen Frühbarocks in historischer Aufführungspraxis auf historischen Instrumenten zu Gehör bringen. Der Eintritt beträgt 15 Euro an der Abendkasse. Veranstalter ist der Magistrat der Stadt Hatzfeld (Eder).